Uomini e Donne, anticipazioni Le Olimpiadi della Tv: la lettera di Gemma per Giorgio

di Redazione 16/03/2017

C'è grande attesa per la puntata speciale di Uomini e Donne intitolata Le Olimpiadi della Tv, un serale del trono classico e del trono over con tanti ospiti, tronisti, dame e cavalieri del noto programma di Maria De Filippi. Puntata che andrà in onda sabato in prima serata e le cui anticipazioni sono focalizzate in particolare sulla coppia più amata di ueD ovvero Gemma e Giorgio. Anche se i due sono ormai definitivamente separati, in tanti hanno capito che Gem prova ancora qualcosa per lui ma sarà un amore corrisposto? Le news di Uomini e Donne ci anticipano una sorpresa interessante, una lettera scritta da Giorgio che verrà recapitata alla dama, contenente una ricca serie di ricordi ed una confessione, ovvero il rimpianto di aver chiuso la loro relazione. Potrebbe essere questo il primo passo verso un ricongiungimento? Ma Gemma e Giorgio non saranno i soli protagonisti de Le Olimpiadi della tv. Anche Aldo Palmeri ed Alessia Cammarota infatti saranno coinvolti nel serale con un altro scambio di missive, e così gli altri ex protagonisti del trono classico Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Non resta che attendere ulteriori news a riguardo...

