Uomini e Donne anticipazioni trono classico: Rosa sceglie Alex, ecco perché

di Redazione 17/05/2017

Non si conosce ancora con precisione la data della prossima registrazione di Uomini e Donne, ma ormai il Trono Classico è agli sgoccioli e quindi Rosa Perrotta presto dovrà comunicare la sua scelta anche perché non c'è motivo per pensare che la tronista lasci il dating show di Canale 5 da sola. Per la ragazza rimangono ancora Alex Adinolfi e Pietro Tartaglione, due corteggiatori diversi ma che hanno sicuramente chance, anche se il pubblico è convinto che ci sia un grande favorito. Sarebbero molti infatti gli indizi che portano ad Alex, già nel mirino perché lui e la tronista di Uomini e Donne si erano già conosciuti prima di entrare. Ma ce n'è uno più di tutti secondo il pubblico: in una delle ultime esterne Rosa ha portato Pietro a casa sua, facendogli conoscere la famiglia e gli amici. Il passato però insegna che spesso questo è il segnale di una sconfitta: anche Luca Onestini aveva fatto conoscere Cecilia Zagarrigo al fratello, però alla fine ha scelto Soleil Sorgé, e lo stesso aveva fatto Andrea Damante l'anno scorso con Laura Frenna quando l'aveva presentata al padre e poi aveva scelto Giulia De Lellis. Così se anche la maggioranza del pubblico di Uomini e Donne fa il tifo per Pietro che sembra più sincero ne meno impostato di Alex, molti temono che alla fine sarà proprio quest'ultimo ad avere la meglio. Alla fine però Rosa, che nelle ultime esterne con i due corteggiatori li ha baciato entrambi, potrebbe essersi convinta che Tartaglione sia migliore e uscire con lui. In fondo ormai manca poco e presto tutti conosceranno la verità.

