Fabio e Nicole di Uomini e Donne, crisi superata

di Redazione 18/05/2017

C'è un nuovo clamoroso colpo di scena nella storia d'amore tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato. La coppia di Uomini e Donne meno di due mesi fa ufficializzava la sua rottura, senza entrare troppo nei dettagli delle motivazioni che l'avevano causata, ma le ultime news di gossip ora confermano che i due ragazzi ci hanno ripensato e sono tornati insieme. La notizia più bella per i fans è arrivata con un post pubblicato da Nicole Mazzocato via social. L'ex corteggiatrice è a Tucuman, città argentina dalla quale proviene quello che è stato il suo compagno, ed è felice di annunciare che c'è stata una svolta positiva: “La vita ci insegna a dare importanza alle persone vere – ha scritto - speciali uniche e inimitabili..che ti portano in un mondo reale, concreto,fantastico .. se si ama, bisogna amare abbandonandosi e lasciandosi trasportare dal nostro cuore e sentimento.. perché mai ci potranno essere distanze, ostacoli, orgoglio, pazzie o problemi capaci di allontanare due persone che si amano”. Nicole, che ha accompagnato il messaggio con una foto insieme a Fabio mentre si baciano, è sicura che sia l'amore il motore della loro vita e loro vogliono certamente vivere. Ecco perché non ha paura a dire che lei ama ancora l'ex tronista di Uomini e Donne. Lui invece ha risposto semplicemente con un primo piano e una parola che però dice tutto, “passion”. Ora si godono questa vacanza in Argentina, ma al loro ritorno in Italia sono molti quelli che festeggeranno la bella notizia.

