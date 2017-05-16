Home Gossip Soleil Sorgè news instagram, è scontro con Valentina Vignali

di Redazione 16/05/2017

La nuova coppia di Uomini e Donne formata da Luca Onestini e Soleil Sorgé, in attesa di vedere su Canale 5 la puntata con la scelta, sta facendo ancora molto discutere perché il pubblico era schierato con Giulia Latini e tra i fans della corteggiatrice c'era anche Valentina Vignali. La bella giocatrice di basket, fan assidua del dating show di Maria De Filippi, già un paio di mesi fa aveva criticato apertamente la Sorgé insinuando che non glie ne fregasse nulla del tronista e che stesse facendo il doppio gioco, ricevendo da lei una risposta offesa perché la modella italo-americana l'aveva attaccata dicendo che era una giocatrice di Serie C e poteva magari concentrarsi di più sul basket che su di lei. Ora che il campionato è finito e che Soleil è diventata la scelta di Luca, su Instagram ecco un nuovo attacco di Valentina Vignali. La ragazza ha caricato infatti una Instagram Story per comunicare una notizia alla sua rivale: “C’è un messaggio importante per una persona: mi sono impegnata e adesso non sono più in serie C ma in serie B”. Soleil, sempre molto attenta a quello che succede nei social, ha risposto subito definendola 'bradipona' e facendole i complimenti per questo risultato, frutto evidente dei suoi sforzi nel basket. “Tranquilla, lo sapevamo tutti che eri di serie B” ha concluso, postando poi la foto di un bradipo dal film L'era glaciale. L'ultima risposta di Valentina è stata una serie di bradipi addormentati e un messaggio alla sua rivale: “Grazie mamy e papy per avermi fatto una bradipona di 1,83 così posso giocare a basket, fare le sfilate, prendere le cose negli scaffali alti, vedere bene ai concerti”. E adesso sono molti quelli che vorrebbero vedere lei a settembre come nuova tronista perché il personaggio piace.

