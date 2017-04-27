Uomini e Donne news, Alessia Cammarota è di nuovo incinta di Aldo Palmeri
di Redazione
27/04/2017
Si sono conosciuti al Trono Classico di Uomini e Donne, si sono piaciuti, lui ha scelto lei dimostrando di fare sul serio sin dai primi momenti del loro legame: dopo poco, per Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono arrivate le nozze e il piccolo Niccolò. Poi, come in un brutto sogno, è arrivata la crisi: incomprensioni, un tradimento, l’inevitabile separazione e la lontananza l’uno dall’altro, oltre allo stress di dover gestire un’attività e un figlio piccolo da coppia separata. Alessia, con pazienza e sopportando le critiche dei follower su Instagram, ha aspettato Aldo e c’è stato il perdono e la riconciliazione, fino alla news data in occasione dell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi: Alessia Cammarota è incinta del secondo figlio di Aldo Palmeri. Alessia Cammarota e Aldo Palmeri saranno genitori bis e l’annuncio è stato dato durante la registrazione di una puntata di Uomini e Donne che è stata all’insegna delle sorprese: tutti si aspettavano la scelta di Luca Onestini, invece ad annunciare che la prossima registrazione sarà l’ultima per lui è stato Marco Cartasegna, che ha individuato in Giorgia Pisana e Federica Benincà le due favorite. Tornando alla news della gravidanza della ex corteggiatrice Alessia Cammarota, anticipazione data dal sito ufficiale di Maria De Filippi, si rende noto che la conduttrice ha lanciato un video riguardante la coppia formata proprio da Aldo e Alessia, rivelando che saranno loro gli ospiti speciali della puntata. Le immagini sono tratte dal loro percorso a Uomini e Donne fino alla bellissima lettera scritta in occasione delle Olimpiadi della TV. E per non farsi mancare il lieto fine, ecco la sorpresa: i due ex UeD aspettano il secondo figlio, ma non sanno ancora se sia un maschietto o una femminuccia. Una storia fatta di alti e bassi, di gossip, di frecciatine e di perdono, ma dove a trionfare è stato indubbiamente l’amore.
Articolo Precedente
Karina Cascella gossip, tutto sul nuovo amore
Redazione