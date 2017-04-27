Uomini e Donne news, Alessia Cammarota è di nuovo incinta di Aldo Palmeri

Si sono conosciuti aldi, si sono piaciuti, lui ha scelto lei dimostrando di fare sul serio sin dai primi momenti del loro legame: dopo poco, persono arrivate le nozze e il piccolo Niccolò. Poi, come in un brutto sogno, è arrivata la crisi: incomprensioni, un tradimento, l’inevitabile separazione e la lontananza l’uno dall’altro, oltre allo stress di dover gestire un’attività e un figlio piccolo da coppia separata. Alessia, con pazienza e sopportando le critiche dei follower su Instagram, ha aspettato Aldo e c’è stato il perdono e la, fino alladata in occasione dell’del programma dideldi Aldo Palmeri.sarannoe l’annuncio è stato dato durante la registrazione di una puntata diche è stata all’insegna delle sorprese: tutti si aspettavano la scelta di Luca Onestini, invece ad annunciare che la prossima registrazione sarà l’ultima per lui è stato Marco Cartasegna, che ha individuato in Giorgia Pisana e Federica Benincà le due favorite. Tornando alladelladella ex corteggiatrice, anticipazione data dal sito ufficiale di Maria De Filippi, si rende noto che la conduttrice ha lanciato un video riguardante la coppia formata proprio da, rivelando che saranno loro gli ospiti speciali della puntata. Le immagini sono tratte dal loro percorso afino alla bellissima lettera scritta in occasione delle Olimpiadi della TV. E per non farsi mancare il lieto fine, ecco la sorpresa: i due ex UeD aspettano il, ma non sanno ancora se sia un maschietto o una femminuccia. Una storia fatta di alti e bassi, di gossip, di frecciatine e di perdono, ma dove a trionfare è stato indubbiamente l’amore.