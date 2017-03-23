Home Uomini e Donne Uomini e Donne Claudio Sona: gossip trono gay, è tornato con l'ex?

di Redazione 23/03/2017

Claudio Sona di uomini e Donne - trono gay è tornato insieme all'ex fidanzato? le ultime news e la reazione di Mario Serpa sui social Uomini e Donne regala sempre sorprese anche per quanto riguarda il gossip successivo alla trasmissione. Concentriamoci su Claudio Sona, ex protagonista del trono gay, che di recente ha ufficializzato la sua separazione da Mario Sona, conosciuto proprio durante la sua esperienza a Uomini e Donne. L'imprenditore veronese è tornato single, o forse no? è stato infatti pizzicato a cena insieme al suo ex fidanzato, Juan Fran Sierra e tanto è bastato per scatenare le ipotesi del web su una sua possibile nuova storia d'amore con lui. Il tronista di UeD è stato fotografato da un'amica veronese che postato lo scatto su Instagram story e appena i fan se ne sono accorti lo hanno subito diffuso sul wen. Claudio Sona si trova in una casa e tra i presenti c'è anche il ragazzo spagnolo con il quale ha avuto una relazione. Gossip in quantità per i suoi fan ma anche per quelli di Mario Serpa perchè dopo la diffusione dello scatto l'ex secondo protagonista del trono gay di Uomini e Donne, ed ex fidanzato di Sona, per prima cosa ha smesso di seguirlo su Instagram. Poi ha scritto un messaggio sul suo profilo che recita: “Accadono cose che sono come domande.. passa un minuto oppure anni e poi la vita risponde #beyourself”. Ma Claudio Sona è intervenuto poco dopo per dire: “Non ho una relazione con Juan e lui non ha nulla a che fare con la fine della relazione tra me e Mario, che vi posso garantire è dipesa da ben altri motivi che per rispetto non dico”. Una frecciatina contro Mario dunque, considerato che questo messaggio si chiude con lo stesso hashtag usato dall'ex fidanzato. Continuate a seguirci per le news relative a Claudio Sona e Mario Serpa, per scoprire quando si fidanzeranno di nuovo.

