Uomini e Donne news puntata: Gemma delusa da Michele, conoscenza con Marco?

di Redazione 21/03/2017

Gemma Galgani sembra davvero faticare a trovare il suo cavaliere a Uomini e Donne. Anche le ultime news riguardanti la nuova puntata della trasmissione di Canale 5 non sono caratterizzate da nulla di buono per quanto riguarda le potenziali conoscenze e relazioni della dama, di recente protagonista al serale di UeD intitolato Le Olimpiadi della Tv, nel corso del quale ha sfilato in abito da sposa, ballato, letto una lettera rivolta a Giorgio Manetti, ed in seguito Tina Cipollari per consegnarle un tapiro. Entrata in studio con un vestito floreale, Gemma è stata sin da subito criticata da Tina Cipollari per il suo abbigliamento considerato troppo sbarazzino. Già durante l'rvm trasmesso in puntata si capisce che le cose per Gemma non vanno per niente bene: la Galgani si dice molto delusa da alcuni comportamenti di Michele e la loro possibile storia sembra naufragare ancora prima di nascere in quanto la dama di uomini e donne trono over non sembra intenzionata a proseguire nella sua conoscenza. In effetti poco dopo in studio nasce uno scontro verbale tra i due che si conclude con la definitiva decisione di chiudere con la loro conoscenza. Gemma tenta allora con Marco, che la dama vorrebbe conoscere meglio ma in questo caso è lui a rifiutare l'invito. Insomma per la Galgani ancora nessun segnale positivo a Uomini e Donne, e i suoi fan dovranno attendere ancora prima di veder nascere una magica storia d'amore... ------

