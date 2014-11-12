Calvin Klein, modella Myla Dalbesio protagonista di "Perfectly Fit"

Donne oversize esultano dopo la decisione di Calvin Klein di dare spazio anche alle modelle robuste, insomma quelle che non portano la taglia 42.

Calvin Klein ha chiamato in causa per la sua nuova campagna pubblicitaria "Perfectly Fit" la modella abbondante Myla Dalbesio. Immediata la polemica sui social network. Su Twitter, ad esempio, sono stati postati messaggi come "Quella non è una taglia forte".

Myla ha replicato agli attacchi durante un'intervista al magazine Elle: "Sono a metà strada, non sono abbastanza magra per stare con le magre e non sono abbastanza grassa per stare con le grasse".

Riferendosi alla linea 'Perfectly Fit', un portavoce di Calvin Klein ha detto: "La linea Perfectly Fit è stata creata per celebrare e soddisfare esigenze di donne diverse".