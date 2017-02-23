Home Uomini e Donne Uomini e Donne Gossip Soleil Sorge dopo le foto hot arriva anche un video hard

di Redazione 23/02/2017

Questa nuova fase del trono classico di Uomini e Donne non riesce ad allontanarsi dalle luci del gossip! Il percorso di Luca Onestini, che sembrava proseguire senza problemi, è stato travolto dalla notizia relativa a delle foto hot hackerate e pubblicate sul profilo Instagram di Soleil Sorge. Per la corteggiatrice però i guai non finiscono qui dato che è stato reso pubblico anche un video hard… Uomini e Donne si anima ogni giorno di più! Dopo i dubbi relativi all'onestà di Sonia Lorenzini, la quale invece ha concluso il suo percorso con Emanuele Mauti, anche per Luca Onestini le cose sembrano complicarsi ogni giorno di più. Fin dall'inizio dell’avventura dell’ex Mister Italia sembrava che Soleil Sorge fosse la corteggiatrice preferita e prediletta ad essere la sua nuova fidanzata. Adesso però per la corteggiatrice sembra che carte in tavola siano cambiate a causa di alcune news piccanti che la riguardano. Nel corso di queste ultime registrazioni infatti Luca Onestini è venuto a conoscenza di alcune foto hot, dove la Sorge si mostra integralmente nuda, hackerate dal suo telefono e pubblicate sul suo account Instagram. L’incubo della Soleil Sorge però non finisce qui. Secondo alcune anticipazioni che riguardano le nuove registrazioni del programma, la redazione di Uomini e Donne è venuta a conoscenza della pubblicazione di un video che mostra la corteggiatrice impegnata in un rapporto sessuale. Il video di Eman che vede come protagonista Soleil Sorge, intitolato Il mio vizio, pare che abbia mandato in confusione Luca Onestini. Nel corso della prossima settimana infatti avremo modo di conoscere qual è stata la reazione del tronista dopo aver appreso la notizia del video hard. Luca Onestini riuscirà a sorvolare sugli ultimi gossip o eliminerà Soleil Sorge dalla rosa delle corteggiatrici?

