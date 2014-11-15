Loading...

Marina Berlusconi contro Carlo De Benedetti: "Presunzione e sfrontatezza senza limiti"

15/11/2014

Ruggine tra Marina Berlusconi, primogenita dell'ex premier Silvio Berlusconi, e Carlo De Benedetti.

Tutto è iniziato dopo le dichiarazioni di De Benedetti durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. "Compio ottant’anni, sono un uomo fortunato e sono vissuto in un’epoca straordinaria: dalla fabbrica all’economia digitale. Mi sono ammazzato di lavoro”, ha asserito De Benedetti, riservando alcune parole, non certo lusinghiere, a Silvio Berlusconi.

"Senza quei 500 milioni di euro che una sentenza assurda ci ha costretto a versargli, senza quella fortuna piovuta dal cielo su un gruppo con una situazione debitoria decisamente complessa, oggi per De Benedetti ci sarebbe davvero poco da festeggiare", ha affermato Marina Berlusconi, sottolineando di essere stupita dalla "presunzione e sfrontatezza" dell'ingegnere.

De Benedetti, riferendosi a Silvio Berlusconi, aveva detto: "Penso che venderà tutto a uno straniero. In Italia non c’è nessuno disposto a comprare le sue aziende. La tv generalista è messa molto peggio dei giornali".

