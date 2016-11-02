Home Uomini e Donne Uomini e Donne Gossip: Ludovica e Fabio,continuano a sentirsi

di Redazione 02/11/2016

Ludovica Valli e Fabio Ferrara non sono ancora tornati insieme e forse non lo faranno mai, ma le ultime news di Uomini e Donne confermano che le trattative tra i due non si sono ancora interrotte. È stata la stessa ex tronista ad ammettere che nonostante tutti i rapporti non si sono interritti del tutto e che lei continua a chiamarlo. Intervistata da Radio Free Station, Ludovica Valli ha ammesso che per lei non è facile perché sente di essere innamorata ancora di Fabio Ferrara. E un ulteriore indizio arriva dal fatto che entrambi non hanno tolto dal dito l’anello che sanciva il loro fidanzamento, anche se negli ultimi tempi non sono stati più visti insieme dopo quella foto che li mostrava insieme all’Ikea di Roma. E l’ex tronista ammette che per lei non è facile: “Ci sentiamo perché non si può cancellare una storia così, è più forte di noi”. La sorella di Beatrice Valli ammette che il suo sentimento è ancora forte e crede che sia lo stesso anche per Fabio nonostante lui per ora abbia preso altre strade. Ora però probabilmente entrambi hanno bisogno di un po’ di tranquillità per rimettere in sesto le loro vite e per capire se è il caso di dare un taglio definitivo oppure concedersi ancora una chance.

