Home Gossip UeD anticipazioni: i baci di Claudio Sona e Riccardo Gismondi

UeD anticipazioni: i baci di Claudio Sona e Riccardo Gismondi

di Redazione 04/11/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le ultime registrazioni di Uomini e Donne per il Trono Classico e Gay hanno registrato molte sorprese, a cominciare finalmente dai primi baci veri con i corteggiatori. Merito di Claudio Sona e Riccardo Gismondi anche se non tutto è andato come il pubblico si sarebbe aspettato. Ma i due tronisti sembrano sempre più vicini alla loro scelta e quindi anche questo è un passaggio importante per chiarirsi le idee. Claudio Sona ha voluto mettere alla prova Mario e Francesco, i due corteggiatori con i quali ha andrà fino alla fine del suo percorso. Ha chiesto ad entrambi di partecipare ad una esterna senza telecamere per approfondire la conoscenza, ma Mario ha detto no. Il calciatore, preferito dal pubblico, si è difeso dicendo che il suo comportamento è sempre uguale, con o senza la redazione in mezzo, ma intanto Francesco ha detto sì e dopo una cenetta romantica, quando i due ragazzi sono rimasti da soli, è scattato il bacio come ha confessato lo stesso Claudio. Ma come dicono le news di UeD la sorpresa ha fatto infuriare Mario, pronto a lasciare il programma. Anche Riccardo Gismondi ha fatto un passo avanti importante: è successo con Martina, per quella che è decisamente la coppia che tutti i fans sognano. Una passeggiata romantica ad Anagni e alla fine i due ragazzi si sono baciati. Una svolta che non è piaciuta a Camilla, con la Mangiapelo che ha minacciato di andarsene. Ma lo farà?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp