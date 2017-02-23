Home Uomini e Donne Uomini e donne Trono Classico: La dedica d’amore di Sonia Lorenzini dopo la scelta

Uomini e donne Trono Classico: La dedica d’amore di Sonia Lorenzini dopo la scelta

di Redazione 23/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il trono di Sonia Lorenzini ha creato parecchio rumors nella nuova fase del Trono Classico di Uomini e Donne… Ma con un romanticis colpo di scena ecco che arriva la scelta dell’ex tronista che ha abbandonato il programma insieme al pallavolista Emanuele Mauti. Pochi giorni dopo l’ufficializzazione della scelta ecco che arriva la dedica d’amore di Sonia Lorenzini sui social. Fin dalle prime registrazioni il trono di Sonia Lorenzini è stato animato dalle luci del gossip. Se ricordate bene infatti la ragazza è stata corteggiata anche da Alessandro Calabrese, ex di Lidia Vella. Già durante la prima esterna la Lorenzini aveva raccontato all’ex gieffino di aver scoperto la verità su lui e la sua ex fidanzata tanto da eliminarlo nel corse delle puntate successive. I guai per la tronista però non si erano conclusi li dato che l’arrivo del corteggiatore, Federico Piccinato, ha fatto sorgere un nuovo dubbio alla redazione… La Lorenzini ha premeditato l’esito del trono con Federico Piccinato? Dopo alcuni giorni di dubbi e l’inizio delle indagini da parte della redazione di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini stupisce tutti, con un grandissimo colpo di scena, decidendo di uscire dal programma con Emanuele Mauti. Dopo l'ufficializzazione della scelta ecco che arriva il primo post di Sonia Lorenzini sul suo profilo Instagram. Lo scatto in bianco e nero mostra l'ex tronista e Emanuele Mauti stretti in un abbraccio, con i classici petali di rose che colorano lo studio di Uomini e Donne. La foto, pubblicata da Sonia Lorenzini, è accompagnata da una lunga frase dove la ragazza spiega di aver agito sempre e comunque seguendo il suo cuore, il quale poi l’ha condotta a Emanuele. “Ho stalkerizzato, ho combattuto,ho pianto e gioito... sono stata me stessa sempre nel bene e nel male... e non ho mai smesso di sognare il mio amore folle!”

Condividi Facebook Twitter Whatsapp