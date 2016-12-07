Home Gossip Uomini e Donne, ecco la programmazione sotto Natale

di Redazione 07/12/2016

Era già successo nelle ultime stagioni, anche nel 2016 sarà lo stesso: le anticipazioni tv di Uomini e Donne confermano che l’ultima puntata nel pomeridiano di Canale 5 è in programma venerdì 16 dicembre e poi il dating show condotto da Maria De Filippi si prenderà una lunga paura per ricominciare soltanto il 9 gennaio 2017. Cosa potremo vedere quindi da qui alla fine della stagione per il 2016? Le ultime news di Uomini e Donne confermano che la prossima settimana potrebbe esserci finalmente spazio per la scelta di Clarissa Marchese, registrata praticamente un mese fa, ma della quale fino ad oggi non c’è traccia se non nelle anticipazioni tv del programma. L’ex Miss Italia fa coppia fissa con Federico Gregucci, ma almeno per il momento i due ragazzi non possono vivere liberamente in pubblico i loro sentimenti. Invece bisognerà aspettare fino a gennaio per vedere tutto il resto, a cominciare dalle scelte di Claudio Sona e Riccardo Gismondi che sono usciti da Uomini e Donne con Mario Serpa e Camilla Mangiapelo. Tutte puntate attesissime, così come quelle dei nuovi tronisti a cominciare da Manuel Vallicella, che però al momento sono congelate per la pausa natalizia. Al posto del dating show infatti Canale 5 ha previsto la replica di Victor Ros, la serie tv spagnola con l’amatissima Megan Montaner. I fans dei troni invece dovranno attendere.

