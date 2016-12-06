Home Uomini e Donne News UeD: Clarissa e Federico, prove di convivenza

News UeD: Clarissa e Federico, prove di convivenza

di Redazione 06/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I loro fans molto probabilmente dovranno aspettare almeno fino alla prossima settimana per assistere alla puntata della scelta, ma intanto Clarissa Marchese e Federico Gregucci non stanno perdendo tempo. Infatti le ultime news di Uomini e Donne confermano che la prima coppia nata in questa prima fase della stagione va di fretta e sta cominciando a costruire una storia d’amore appassionante. Il passo più importante che Clarissa Marchese e Federico Gregucci sembrano avere già fatto è quello della convivenza. L’ex tronista infatti non ha mai nascosto di essere disposta anche a spostarsi per amore nonostante negli ultimi due anni dopo la vittoria a Miss Italia sia stata poco a casa e come dimostrano alcune immagini e video che i due ragazzi hanno postato negli ultimi giorni su Instagram sembra davvero che siano in trattativa per vivere sotto lo stesso tetto. Il calciatore su Facebook ha pubblicato una foto della sua nuova compagna mentre cucina, dicendo che è la sua cuoca preferita, e anche alcune immagini postate dai fans dimostrano che i due ragazzi non si mollano praticamente un secondo. L’ex tronista di UeD ha cominciato anche a seguire il nuoco fidanzato sui campi di calcio, mentre lui nelle ultime ore ha postato su Instagram Stories un messaggio chiaro: “Finito l’allenamento… non sarò mai stanco di mettermi in viaggio per tornare da te”. Un messaggio che fa capire quanto sia forte la passione ma dimostra anche come al momento la coppia viva già insieme.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp