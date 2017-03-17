Loading...

Uomini e Donne Le Olimpiadi Della Tv: Claudio Sona e Mario serpa ospiti, le news

17/03/2017

Ormai separati, Claudio Sona e Mario Serpa si ritroveranno al serale di Uomini e Donne. La coppia nata durante il trono gay, si è detta addio poche settimane fa ma in occasione de Le Olimpiadi della Tv, l'appuntamento in prima serata con UeD in onda sabato 18 marzo 2017, torneranno in studio davanti a Maria De Filippi, facendo, per qualche ora ancora, la gioia dei fan della coppia. Con tutta probabilità questa sarà l'ultima occasione per vederli insieme: Claudio Sona ha confermato nelle ultime ore che la coppia è scoppiata a causa di divergenze caratteriali che si sono amplificate quando, dopo la partecipazione al trono gay di UeD, hanno cominciato a vivere insieme. Dunque sperare nel ritorno di fiamma sarà molto improbabile: i fan ed il pubblico del web potranno dunque vederli insieme su piccolo schermo ancora questa volta, in occasione del serale condotto dalla De Filippi. Sarà un'occasione importante poichè molto probabilmente Claudio, e soprattutto Mario che ad oggi non ha rilasciato dichiarazioni in merito, forniranno ulteriori dettagli legati alla loro decisione di separarsi e concludere, dopo pochi mesi, la loro relazione. Restate sintonizzati su Canale 5 dunque, per un serale di Uomini e Donne da non perdere.
