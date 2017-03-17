Home Uomini e Donne Uomini e Donne cavalieri trono Over: Nino Castellotto sempre più lontano da Anna Tedesco

di Redazione 17/03/2017

Lavora in Sicilia per un'agenzia di viaggi, ha 50 anni, ed è tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Si chiama Nino Castanotto e si è distinto nelle ultime puntate del programma condotto da Maria De Filippi per il suo avvicinamento alla bellissima Anna Tedesco, che al cavaliere siciliano ha chiesto più volte di lasciare UeD insieme a lei per provare a costruire qualcosa fuori dal programma. Ma il 50enne ha rifiutato sottolineando che le concederebbe una possibilità solo qualora dovesse cambiare certi atteggiamenti. Castellotto sembra infatti essere ancora molto in dubbio sulla possibilità di instaurare un legame sulla Tedesco a causa di una serie di dubbi che nutre nei confronti della dama impedendogli di lasciarsi andare appieno. Su tutti le gelosia nei confronti di Anna, donna bellissima e avvenente che, anche fuori da Uomini e Donne non passa certo inosservata. Ma non solo: il cavaliere ha notato anche una forse eccessiva vicinanza di lei all'ex di Gemma Galgani, ovvero Giorgio Manetti, e non sarebbe per nulla contento di quella che, almeno per ora, sembra essere solo un amicizia. Le anticipazioni della nuova registrazione di UeD non portano novità alcuna da questo punto di vista: anche se Anna sembra provare dei sentimenti forti per Nino Castellotto, il cavaliere rimane ad una certa distanza dalla dama. Il pubblico spera che Castellotto possa superare l'ostacolo della gelosia ed avvicinarsi alla Tedesco, per vivere una storia che potrebbe certamente trasformarsi in una vera e propria relazione.

