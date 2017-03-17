Home Uomini e Donne Uomini e Donne news trono gay: Claudio Sona rivela perchè è finita con Mario

Uomini e Donne news trono gay: Claudio Sona rivela perchè è finita con Mario

di Redazione 17/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Incompatibilità di caratteri. Sarebbe questa la ragione, almeno secondo Claudio Sona, primo concorrente del trono gay di Uomini e Donne, la ragione della sua separazione da Mario Serpa, annunciata poche settimane fa sui social con due messaggi postati quasi in contemporanea. La fine della loro relazione ha sorpreso molti fan di UeD, che sono andati subito in cerca di news pensando si trattasse di una bufala o che comunque non vi fosse ancora nulla di deciso. Invece i giochi erano fatti: la prima coppia nata negli studi del trono gay di Uomini e Donne era scoppiata, ed i commenti postati da Claudio Sona e Mario Serpa su Instagram erano veritieri. A distanza di diversi giorni l'ex tronista è intervenuto nuovamente in un breve video, postato sui social, per spiegare le ragioni che hanno portato lui e Mario a decidere di dirsi addio. Sona ha parlato in terza persona dicendo che quando ci si conosce meglio magari su tanti punti non ci si trova. "Non vede perchè per forza debbano fingere", ha aggiunto l'ex UeD che ha deciso di rompere il silenzio dopo le decine di messaggi ricevuti dai fan che gli chiedevano di ripensarci. Nel corso della diretta Facebook dunque Claudio ha fornito una chiara spiegazione in merito alla rottura, ovvero l'incompatibilità caratteriale che si è acuita quando i due si sono avvicinati. Non è stata dunque una decisione improvvisa ma ragionata: Abbiamo fatto sempre delle valutazioni insieme, ci siamo parlati… due caratteri diversi, dei punti di non incontro su tante cose” ha aggiunto Sona. Dal canto suo Mario Serpa non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp