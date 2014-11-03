Facebook semplifica accesso con Tor: browser basato su anonimato

Facebook ha semplificato l’accesso al social network mediante ulteriori livelli di crittografia ed escludendo la posizione dell'utente.

Il colosso di Menlo Park, insomma, permette di accedere direttamente come hidden service mediante il browser Tor, che si fonda sull’anonimato. Facebook ha collaborato con lo staff di Tor, risolvendo così la problematica grazie alla creazione dell'indirizzo .onion per l'accesso al social network. Tali indirizzi si possono raggiungere solamente grazie alle rete di Tor.

"L’idea è che l’indirizzo .onion di Facebook si collega all’infrastruttura principale di Facebook e riflette il vantaggio di accedere a Facebook in questo modo: fornisce la comunicazione end-to-end dal browser direttamente ad un data center di Facebook", ha asserito Alec Muffett, ingegnere di Facebook.