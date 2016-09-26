Home Uomini e Donne Uomini e Donne news: Andrea e Giulia, la famiglia si allarga?

di Redazione 26/09/2016

La convivenza a Milano e un nuovo lavoro nel mondo della moda. Sembrava che la vita di Giulia De Lellis fosse già piena di novità, ma ora ce n’è una ancora più grande come suggeriscono le ultime news di Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice e compagna di Andrea Damante potrebbe essere incinta e a svelare la piacevole sorpresa è stato proprio il fidanzato. Andrea Damante, da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, ha parlato spesso di Giulia De Lellis e del grande amore che prova per lei. Ma nelle ultime ore è andato anche oltre facendo una confessione clamorosa. C’è una possibilità, anche se piccola, che la sua Giulietta sia rimasta incinta anche se per il momento non ci sono conferme ufficiali. Però è bastato questo per far impazzire di gioia tutti i fans dei ‘Damellis’ che fin da quando i due ragazzi sono usciti da Uomini e Donne li seguono passo dopo passo. Inizialmente c’era qualche dubbio che il deejay veronese e la sua corteggiatrice preferita potessero trovare un accordo per così a lungo e invece sono già passati più di quattro mesi e loro non si mollano un secondo. Ufficialmente Giulia in questi giorni è tornata dalla famiglia a Roma visto che tanto lui è impegnato al GF Vip. Ma il motivo potrebbe essere anche un altro: in una fase così delicata, meglio stare vicino ai suoi visto che Andrea è nella Casa.

