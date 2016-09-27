Home Gossip GF Vip, Costantino e Elisa Mariani ci riprovano

GF Vip, Costantino e Elisa Mariani ci riprovano

di Redazione 27/09/2016

Costantino Vitagliano pensava di poter fare molta strada al Grande Fratello Vip e invece è già fuori. L’ex principe dei tronisti, come si considera ancora oggi lui, è stato il più votato dal pubblico e torna a casa, ma almeno la partecipazione al reality di Canale 5 sembra essere servita per rimettere in piedi il rapporto con l’ex compagna Elisa Mariani. Dopo la nascita della piccola Ayla un anno fa il loro rapporto era entrato in crisi e negli ultimi mesi, come confermano le news di gossip, i due si sono visti soltanto per il bene della figlia anche se avevano cominciato vite separate. Ma Costantino Vitagliano già prima di entrare al Grande Fratello Vip aveva parlato benissimo di Elisa che anche se aveva rotto con lui era una bravissima madre. E lei gli ha fatto una sorpresa presentandosi in studio con la bimba. Quando è entrato, è corsa ad abbracciarlo per quello che sembra un nuovo inizio anche se la sua avventura nel reality ormai è alla fine. Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip a rischio invece ci sono Clemente Russo, Mariana Rodriguez e Alessia Macari mentre Andrea Damante, che ha vinto la prova, ha deciso di salvare le Mosetti (Antonella e la figlia Asia Nuccetelli). Il feeling tra di loro è sempre più grande.

