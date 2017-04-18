Loading...

Uomini e Donne ultima registrazione: scintille tra Gianni Sperti e Rosa Perrotta

Redazione Avatar

di Redazione

18/04/2017

Cosa succede ad Uomini e Donne tra Gianni Sperti, storico opinionista della trasmissione insieme a Tina Cipollari, e Rosa Perrotta? Secondo le ultime news, trapelate dalla registrazione del trono classico di UeD, i due sarebbero ai ferri corti e non esiterebbero a lanciarsi accuse o rispondersi per le rime. Stando a quanto emerso l'opinionista avrebbe addirittura tirato in ballo un videoclip sexy riguardante la tronista, finita decisamente nel mirino di Gianni Sperti e che non esita a rispondergli, infuriata.

Uno scontro che sta anche facendo dividere i telespettatori di Uomini e donne ed il pubblico web e social, da un lato ci sono i difensori di Rosa, dall'altro chi invece sostiene l'attacco critico di Gianni. Certo è che l'ultima registrazione per la tronista non è stata per nulla semplice: Sperti ha parlato del video che vede protagonista la Perrotta insieme a Fabrizio Corona, sottolineando i momenti 'hot' di quel filmato. Ma Rosa è un'attrice dunque è abituata a prendere parte a questo genere di video o videoclip, anche con scene più spinte di quanto ci si potrebbe aspettare, senza però arrivare allo scandalo. Questa discussione tra Gianni e Rosa ha tenuto banco per oltre un'ora a Uomini e Donne. cosa si sono detti i due? continuate a seguirci per scoprirlo.
