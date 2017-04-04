Home Uomini e Donne Uomini e Donne news di oggi: esterne di Marco, bacia Federica e Giorgia

di Redazione 04/04/2017

Baci in esterna per Marco, il tronista di Uomini e Donne ha baciato sia Federica che Giorgia. Le news di oggi Sono news davvero piccanti quelle che arrivano da Uomini e Donne, caratterizzate da un doppio bacio di un tronista a due corteggiatrici. Parliamo di Marco, protagonista di una serie di litigi con Luca, nelle passate puntate, per contendersi la corteggiatrice Soleil ma che nelle ultime ore ha stupito tutti, pubblico in studio e sul web, per aver decisamente spostato le sue attenzioni verso altre ragazze. Le news di oggi di UeD sono quelle relative alla doppia esterna di Marco, prima con Federica e poi con Giulia. Nel corso dell'incontro in esterna con la prima corteggiatrice, arrivano per il tronista i primi baci. Un appuntamento romantico dunque, caratterizzato da tenere effusioni ed il cui epilogo è nelle parole della ragazza che confessa: "Se fossi in Giorgia metterei la testa sotto la sabbia per una settimana, ma se vuoi una donna come lei va bene così". Ma a Uomini e Donne le news non finiscono qui perchè dopo le effusioni con Federica, il milanese seduto sul trono di UeD ha incontrato in esterna anche Giorgia e si è nuovamente lasciato andare ad un bacio con la corteggiatrice. Durante l'esterna la ragazza gli dice: "Io non sento di avere rivali in questo momento. Poi magari tu hai già baciato un'altra ed io questo non lo posso sapere". In effetti così è stato: come reagirà Giorgia quando lo scoprirà? Seguiteci per tutt le prossime news riguardanti il trono classico di Uomini e Donne...

