Uomini e Donne trono gay gossip: Claudio Sona, ecco perchè ha lasciato Mario

di Redazione 03/04/2017

Claudio Sona, ex trono gay Uomini e Donne, ha rivelato le ragione della fine della storia con Mario Serpa, news da Verissimo Da Uomini e Donne a Verissimo per parlare della fine della sua relazione sentimentale. Claudio Sona ha lasciato Mario Serpa poche settimane fa, dopo una storia durata alcuni mesi e nata proprio sotto i riflettori del trono gay di Uomini e Donne. Ma poche news, ad eccezione dei messaggi dei due ragazzi sui social network, erano trapelate in merito alle ragioni che li hanno spinti a separarsi dicendosi di fatto addio. Claudio che aveva anticipato qualcosa a Le Olimpiadi della Tv, una sorta di estensione di Uomini e Donne in onda nel serale del sabato come appuntamento speciale, ha scelto di rivelare la verità sulla chiusura della sua storia con Mario a Verissimo davanti a Silvia toffanin. A lei ha detto di aver passato con Mario momenti molto intensi: " ma poi - ha aggiunto il tronista di UeD - quando abbiamo avuto a che fare con la quotidianità abbiamo incontrato delle difficoltà. Eravamo diversi e distanti anche nel modo di pensare. Io sono molto ambizioso e adrenalinico. Avevo bisogno di una persona che mi tenesse testa e non l’ho trovata“. Già durante una diretta instagram Claudio aveva spiegato che le incompatibilità caratteriali fossero la ragione dietro la separazione. E ai microfoni di Verissimo lo ha confermato: ma si è trattata di una conclusione di storia amichevole, tanto che Claudio ha usato parole affettuose nei confronti di Serpa. Per poi fare una rivelazione sulla sua partecipazione al trono gay di Uomini e Donne: “Non ho mai sofferto per la mia omosessualità. Non sono stato coraggioso ad andare in tv, ma ho solo portato la mia normalità in un altro luogo“. Infine un messaggio di 'speranza' per i fan dei Clario: “Per il momento - ha detto il giovane veronese riguardo a Mario - ci mettiamo una pietra sopra, le cose vanno così. Poi, per il futuro, mai dire mai“. Se vi saranno news e gossip riguardanti un ritorno di fiamma tra Claudio Sona e Mario Serpa o su un ritorno di uno dei due a Uomini e Donne, ve lo comunicheremo!

