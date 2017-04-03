Home Uomini e Donne News UeD trono over: Gemma Galgani bacia Marco Firpo, la reazione di Giorgio

di Redazione 03/04/2017

Fan di Gemma Galgani del trono over di Ued a bocca aperta: la dama ha baciato sulle labbra Marco Firpo Sembra davvero essere attratta da Marco Firpo, la dama più amata e odiata di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Gemma Galgani che, dopo aver definitivamente detto addio a Giorgio Manetti, è alla disperata ricerca della felicità. E tra i tanti cavalieri che ha incontrato negli ultimi anni a UeD, uno in particolare l'ha colpita. Le news del trono over di UeD sono caratterizzate da un vero colpo di scena, ovvero un bacio che Gemma ha dato sulle labbra al bel cavaliere, intenzionata a non mollare pur di conquistarlo. Insomma la Galgani è decisamente presa da Marco il quale però sembra volerla considerare solo come un'amica, come le ha già ripetutamente detto. Ma questo non ha fermato Gemma, che sotto i riflettori di Uomini e Donne trono over lo ha baciato più volte dividendo il pubblico. C'è chi ha apprezzato il suo gesto spontaneo e chi invece l'ha criticata; tra questi c'è anche l'opinionista Gianni Sperti il quale ha sottolineato: "Tutto il mondo in mondovisione ha capito che a Marco di Gemma non gliene frega niente". Gemma però replica dicendo che Marco le piace e baciandolo di nuovo, e scatenando la reazione di Giorgio Manetti che forse cela un velo di gelosia: "Spero che ti vada bene con Marco, ma qualcuno si farà male - le dice il cavaliere di Ued, ex di Gemma - Te lo dico con tutto il cuore. Qualcuno si farà male, non so chi". Oltre al bacio non è mancato anche un ballo tra Gemma e Marco sulle note della colonna sonora de Il tempo delle mele, accompagnato da altri baci sulle labbra. Giorgio reagisce nuovamente, lasciando lo studio di Uomini e Donne, salvo tornare poco dopo....è ancora innamorato di Gemma? Attendiamo ulteriori news a riguardo...

