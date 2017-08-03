Home Gossip Grande Fratello Vip, Soleil dice no

Grande Fratello Vip, Soleil dice no

di Redazione 03/08/2017

L'11 settembre, data scelta da Canale 5 per la prima puntata del secondo Grande Fratello Vip, si avvicina e continuano le grandi manovre per il cast del reality che come l'anno scorso sarà condotto da Ilary Blasi, affiancata da Alfonso Signorini. Fino a qualche giorno fa sembrava che nel cast potessero esserci un paio di fresche protagoniste di Uomini e Donne, l'ex tronista Rosa Perrotta e l'ex corteggiatrice Soleil Sorgè, ma non sarà così. Infatti la scelta di Luca Onestini ha detto no, come la coppia di Uomini e Donne aveva già fatto per Temptation Island 2017. Ha atteso di vedere se i rumors sulla sua partecipazione al GF Vip si placavano e visto che non è successo la bella Soleil ha deciso di smentire pubblicamente per non creare false illusioni ai suoi fans. Con un breve post ha confermato che quest'anno non farà parte del cast del reality di Canale 5, anche se questo potrà creare delusione in tutti quelli che seguono lei e l'ex tronista Luca dai tempi di Uomini e Donne. Qualcuno potrebbe pensare che ci sia di nuova maretta nella coppia. Ma in realtà come hanno dimostrato anche le recenti foto pubblicate dal settimanale 'Nuovo' che mostrano i due ragazzi in vacanza al largo dell'Isola di Ponza avvinghiati e innamoratissimi, tra baci e palpate hot, sembra proprio invece che Luca e Soleil stiano benissimo insieme e stiano soltanto pensando a costruire insieme. Ecco perché probabilmente lei ha preferito lasciare perdere l'avventura nel reality di Canale 5 e pensare a consolidarsi nel mondo del lavoro e in quello degli affetti.

