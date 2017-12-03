Trono Classico anticipazioni ultima registrazione, duro confronto tra Paolo e Angela
Clamorosa lite tra il tronista e la bionda corteggiatrice durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne del 22 novembre 2017, esterne di Sara Affi Fella e Nilufar Addati
Anticipazioni esterne di Paolo, Sara e NilufarMercoledì 22 novembre 2017 sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, per la precisione del Trono Classico. Dopo aver presentato opinionisti, tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, la padrona di casa Maria De Filippi si sofferma sulla new entry Sara Affi Fella per vedere le sue esterne. Nilufar, altra nuova tronista, ha organizzato una intervista con una telecamera nascosta. Lo scopo è quello di conoscere le preferenze dei relativi corteggiatori. Subito si scoprono le carte: Francesco e Federico preferiscono la Affi Fella, mentre Lorenzo, Giacomo, Matteo, Andrea propendono per la Addati. Solo Luigi non ha fatto nomi.
Esterna di Sara e Lorenzo: i due si incontrano in camerino ma iniziano le discussioni. Lui è risentito perché la ragazza non lo ha portato subito in esterna al posto di Luigi e lei ribatte che lo trova strafottente. A sorpresa le arriva un biglietto di Luigi che la sta aspettando fuori. Sara pianta un furioso Lorenzo e raggiunge l'altro corteggiatore. Queen Mary sottolinea che il ragazzo si è sfogato con la Redazione e che affronta la ragazza, ribadendo che secondo lui non è sincera. Lorenzo esce anche con Nilufar e la location è su una scalinata, ma l'incontro ha fatto sì che la tronista abbia visto due persone diverse e poco chiare su chi sia l'oggetto delle sue attenzioni.
Trono Classico ultima registrazione, Giorgia abbandona lo studioDopo altre polemiche in seguito alle relative esterne delle nuove protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne, si passa a Paolo, il quale è uscito in esterna con Marianna: per loro, una corsa in moto per le strade di Roma. Durante il faccia a faccia, la ragazza gli parla delle sue perplessità nei confronti di Angela e Giorgia, chiarendo di non essere venuta a fare la bambolina. Il tronista le risponde che lei manifesta una certa freddezza e forse devono venirsi più incontro; Giorgia se la prende con lei ma anche con Paolo che non l’ha portata in esterna. Il ragazzo ha spiegato che non se l’è sentita, visto che in precedenza si sono lasciati amaramente, e lei gli ha risposto di essere venuta in studio per capire le sue intenzioni, altrimenti per lei finisce tutto qui. Nonostante Paolo si dimostri dispiaciuto e con qualche polemica, la corteggiatrice lascia lo studio. Si passa all’esterna di Angela, o meglio, alla non esterna.
Paolo e Angela ai ferri cortiLa corteggiatrice di Paolo ha rifiutato di vederlo: lui decide di andare da lei ma non la trova, la chiama al telefono ma ancora lei rifiuta di incontrarlo. Durante la registrazione, è entrata e si è scatenata la sua ira, benzina sul fuoco per quella del tronista. Paolo sostiene che abbia mancato di rispetto a lui e alla Redazione. Maria De Filippi prova a farlo ragionare, ma secondo la corteggiatrice Marianna, appoggiata da Mario, la reazione della ragazza è stata pianificata e costruita per destabilizzare il protagonista maschile del Trono Classico.
