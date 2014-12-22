Uomini e Donne: Aldo e Alessia sposi a Vizzini, tante foto su Facebook
di Redazione
22/12/2014
Aldo Palmieri, ex tronista di Uomini e Donne, ha sposato l'ex corteggiatrice Alessia Cammarota. I due hanno pronunciato il fatidico sì venerdì scorso, 19 dicembre, nella città natia di lui, Vizzini, in provincia di Catania.
Aldo, dopo un tira e molla durato molto, scelse la 22enne Alessia durante la trasmissione condotta da Maria De Filippi. I due, molto innamorati, hanno scelto di fare il grande passo, sposandosi dinanzi a parenti e amici.
La cerimonia si è svolta nella cornice dello splendido Castello Camemi di Vizzini proprio nel giorno del compleanno di Aldo (ha compiuto 24 anni, n.d.r.).
Alessia Cammarota non ha dimenticato i suoi ammiratori, però, in uno dei giorni più belli della sua vita ed ha postato tanti scatti, iniziando dal maquillage mattinale. Uomini e Donne ha fatto, dunque, da cupido per Alessia e Aldo.
