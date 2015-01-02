Uomini e Donne, Alessio Barbieri combatte contro cancro al sistema linfatico: "Vincerò"

Qualche mese fa, il corteggiatore di Uomini e Donne Alessio Barbieri lasciò improvvisamente la trasmissione senza dare alcuna spiegazione.

Ora l'ex corteggiatore spiega il motivo per cui ha dovuto dire addio alla trasmissione di successo condotta da Maria De Filippi: ha un tumore.

Alessio ha sfruttato, come al solito, Facebook per comunicare con fan e amici. A quanto pare, il corteggiatore di Teresa Cilia deve combattere contro un cancro al sistema linfatico.

Riportiamo il contenuto del post pubblicato recentemente su Facebook da Alessio: "Ciao a tutti ragazzi/e sono Alessio, scusatemi se in tutto questo tempo non mi sono fatto sentire, ma purtroppo per me un paio di mesi fa è iniziato un percorso piuttosto lungo che tutt'ora sto affrontando. Mi sto curando per un tumore al sistema linfatico. Non voglio fare l eroe della situazione,ma vi assicuro che non ho paura,le situazioni difficili vanno affrontate con forza e determinazione qualunque esse siano. È vero, ci sono momenti difficili, ma si superano grazie alle doti che ho detto prima, che come per magia ti accorgi di avere, è semplicemente l'istinto di sopravvivenza e la voglia di vivere che prendono il sopravvento su tutto. E non dimentico vicinanza della mia famiglia e degli amici. Mi è dispiaciuto molto aver dovuto abbandonare la trasmissione, ma purtroppo adesso non devo lottare con dei corteggiatori per poter raggiungere uno scopo, bensì devo vincere tutt'altra battaglia, e vincerò. Io non perdo mai. Vi auguro un felice Natale a tutti voi, un Natale e una vita piena di gioia e salute. Un bacione Alessio".