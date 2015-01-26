Loading...

Isola dei Famosi, Marcuzzi annuncia 13esimo naufrago: sarà Cristina Buccino o Margot Ovani?

Redazione Avatar

di Redazione

26/01/2015

Ieri, 25 gennaio, la conduttrice della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi, ha rivelato durante "Domenica Live", che ci sarà un 13esimo naufrago. Lo sbarco in Honduras avverrà nella seconda puntata.

Chi sarà il 13esimo concorrente dell'Isola dei Famosi tra Cristina Buccino e Margot Ovani? Lo deciderà il pubblico. "Cristina Buccino in molti la conoscono perché ha partecipato a diverse trasmissioni tv, è di Cosenza, ha un fisico molto prorompente e un bel carattere. Margot Ovani è una modella italiana di Pesaro impegnata in campagne pubblicitarie anche all'estero", ha dichiarato la Marcuzzi. Le informazioni relative alle due ragazze si possono trovare sul sito ufficiale www.isola.mediaset.it.

