Stasera in TV: sabato 11 ottobre 2014

Rai 1 Alle 20.35 andrà in onda il programma “Affari tuoi” condotto da Flavio Insinna. Alle 21.10 Carosello reloaded. Alle 21.15 assisteremo al varietà “Ballando con le stelle” presentato da Milly Carlucci. Alle 00.15 il programma di attualità “Si è fatta notte” che ospiterà il cantautore Roberto Vecchioni. Rai 2 Alle 20.45 andrà in onda la semifinale dei Mondiali di pallavolo femminile Italia . Cina in telecronaca diretta. Seguirà il telefilm “Elementary” con il 15° episodio della seconda stagione, dal titolo “Corpo di ballo” Rai 3 Alle 20.10 andrà in onda il consueto appuntamento con il programma “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio, con ospiti della politica, cultura e mondo dello spettacolo. Alle 21.30 vedremo “Ulisse il piacere della scoperta” condotto da Alberto Angela, con la puntata intitolata “Caldo e freddo: vivere tra due estremi”. Alle 23.40 andrà in onda il TG3 e alle 23.55 TG Regione. Alle 24.00 andrà in onda “Storie maledette” con Franca Leosini. Rete 4 Alle 19.35 andrà in onda la soap opera “Tempesta d’amore” e alle 21.30 il film “Fire down below – Inferno sepolto” (1997) con S. Segal. Alle 23.40 vedremo il film thriller “Delitto alla Casa Bianca” (1997) Canale 5 Alle 20.40 andrà in onda il varietà condotto da Michelle Hunziker e Piero Chiambretti “Striscia la notizia” e alle 21.10 la seconda puntata di “Tu si que vales”, condotto da Belen Rodriguez e Francesco Sole, con Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Alle 00.30 il TG5 notte, la rassegna stampa e il meteo. Italia 1 Alle 19.00 andrà in onda il film di animazione “Animals United” (2010). Alle 20.55 assisteremo al cortometraggio di animazione “Buon Natale, Madagascar”. Alle 21.25 andrà in onda il film “Madagascar” (2005). Alle 23.05 Sport Night e alle 23.45 assisteremo al titolo europeo pesi Superwelter di pugilato, Fiordigiglio – Castellucci. La 7 alle 20.30 andrà in onda il programma “Otto e mezzo” condotto da Giovanni Floris. Alle 21.10 gli episodi n. 25 e 26 della prima stagione della serie “Il commissario Maigret”
