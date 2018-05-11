Temptation Island 2018 rumors concorrenti e data di inizio

Temptation Island 2018 raddoppia dopo la prima versione in onda tra giugno e luglio condotta da Filippo Bisciglia ci sarà anche quella Vip che sarà affidata a Simona Ventura. Scopriamo insieme i primi nomi del cast.

Coppia di Uomini e Donne a Temptation Island 2018

Il reality che mette a dura prova le coppie ospita ogni anno ex protagonisti di Uomini e donne. Rumors sempre più insistenti si concentrano sulla partecipazione di Nicolò Brigante e Virginia Stablum, l'ultima coppia uscita dal programma. Tuttavia ci sono alcuni dubbi perché si continua a vociferare della rottura avvenuta dopo la scelta perché quasi nessuno li ha visti insieme. Le voci sulla presunta crisi sono state prontamente spazzate via dopo l'ultima registrazione del trono classico. Nicolò e Virginia hanno confermato che si sono visti poco a causa dei rispettivi impegni e su Temptation Island l'ex tronista ha detto che non lo spaventa mettere alla prova la storia, la corteggiatrice però deve “smaltire” l'ansia degli ultimi sei mesi, inoltre è molto gelosa. Valuteranno insieme cosa fare in caso di una proposta da parte della redazione.

Temptation Island Vip: Cecilia e Ignazio nel cast?

Sono tanti i nomi che vengono accostati alla versione Vip del reality estivo di Canale 5, come quello di Michael Terlizzi figlio di Franco Terlizzi, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, che sarebbe pronto a sbarcare sull'isola delle tentazioni proprio nel ruolo di tentatore. Per quanto riguarda le coppie invece ci sono delle trattative in corso con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ignazio contattato su Instagram dai fan ha smentito la partecipazione a Temptation Island Vip ma per gli autori del reality restano i principali candidati. La data di inizio di Temptation Island Vip dovrebbe essere a settembre, giusto in tempo per la nuova stagione televisiva. Intanto se Ignazio e Cecilia non si sbottonano, Michael Terlizzi sembra davvero interessato, di recente ha affermato: «Temptation Island? È un programma che mi piace molto, però mi sono arrivate alcune proposte televisive che sto valutando».