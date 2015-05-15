Uomini e Donne, Mariano rivela chi sceglierà Valentina: Gianluca

Mariano Catanzaro non è più un corteggiatore di Uomini e Donne e, sebbene non sia riuscito a conquistare Valentina Dallari, fa parlare ogni giorno di sé.

Dopo l'eliminazione dal programma condotto da Maria De Filippi, Mariano ha parlato un po' della sua esperienza a Uomini e Donne e dei suoi progetti. Mariano ha rivelato che voleva provare un'esperienza nuova: corteggiare una donna in tv. L'ex corteggiatore ha, comunque, sottolineato che gli dava molto fastidio vedere altri uomini che baciavano la donna che gli piaceva.

Dopo aver asserito che restava sempre estasiato dalla bellezza degli occhi di Valentina, Mariano ha dichiarato che la tronista sceglierà probabilmente Gianluca perché "lo ha sempre voluto spronare".