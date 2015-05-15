Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Uomini e Donne, Mariano rivela chi sceglierà Valentina: Gianluca

Redazione Avatar

di Redazione

15/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Mariano Catanzaro non è più un corteggiatore di Uomini e Donne e, sebbene non sia riuscito a conquistare Valentina Dallari, fa parlare ogni giorno di sé.

Dopo l'eliminazione dal programma condotto da Maria De Filippi, Mariano ha parlato un po' della sua esperienza a Uomini e Donne e dei suoi progetti. Mariano ha rivelato che voleva provare un'esperienza nuova: corteggiare una donna in tv. L'ex corteggiatore ha, comunque, sottolineato che gli dava molto fastidio vedere altri uomini che baciavano la donna che gli piaceva.

Dopo aver asserito che restava sempre estasiato dalla bellezza degli occhi di Valentina, Mariano ha dichiarato che la tronista sceglierà probabilmente Gianluca perché "lo ha sempre voluto spronare".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sbarchi, Gentiloni esclude rischio infiltrazioni terroristiche

Articolo Successivo

Lazio: taglio vitalizio ex consiglieri regionali, Tar boccia ricorso

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020