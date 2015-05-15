Loading...

Sbarchi, Gentiloni esclude rischio infiltrazioni terroristiche

Redazione Avatar

di Redazione

15/05/2015

Il ministro Paolo Gentiloni ha escluso il rischio di infiltrazioni terroristiche in occasione degli sbarchi di immigrati in Italia. Intanto a Pozzallo è arrivato un barcone con a bordo 300 immigrati.

Il numero uno della Farnesina ha anche asserito che non sono previsti interventi in Libia. Verranno solo confiscati e sequestrati i barconi dopo la scoperta dei migranti e il loro salvataggio; inoltre i barconi sulle spiagge libiche verranno eventualmente distrutti anteriormente all'imbarco di immigrati.

Insomma, secondo Gentiloni, l'Italia, l'Onu e l'Ue stanno facendo il possibile per arginare la piaga dell'immigrazione clandestina.

