Lazio: taglio vitalizio ex consiglieri regionali, Tar boccia ricorso

Redazione

di Redazione

15/05/2015

Strada in salita per i 78 ex consiglieri regionali del Lazio che avevano proposto ricorso contro la legge che prevede il taglio dei vitalizi che, dunque, non sarà sospesa. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei legali degli ex consiglieri regionali in quanto "sussistono fondati dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo a decidere sulla controversia". E' probabile, dunque, che la questione verrà portata dinanzi alla Corte europea dei diritti umani.

Uno dei difensori degli ex consiglieri, Federico Tedeschini, ha detto che valuterà, nei prossimi giorni, assieme ai colleghi se ricorrere al Consiglio di Stato, ricordando che, come extrema ratio, c'è sempre la Corte europea dei diritti umani.

Entusiasta il governatore del Lazio Nicola Zingaretti: "Il fatto che il Tar confermi la correttezza di questo provvedimento non può che farmi piacere. Nessuna battaglia ideologica. Mi sembrava doveroso".

