Trono over Uomini e Donne oggi: Giorgio Manetti, 'ho fatto il provino per il trono classico'

di Redazione 20/03/2017

La rivelazione di Giorgio Manetti del trono over di Uomini e Donne: voleva fare il tronista In perfetta forma e sorridente, abbiamo visto Giorgio Manetti nello show serale di Uomini e Donne intitolato Le Olimpiadi della Tv, parlare di amore e poi sfilare accanto a Claudio Sona del trono gay. Ma poche ore prima, ospite del programma tv Verissimo, Giorgio Manetti si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato in tanti a bocca aperta. Il cavaliere più amato e odiato del trono over infatti ha rivelato che avrebbe voluto salire sul trono classico come tronista. E non solo, avrebbe anche fatto un provino per poter ottenere quel posto. E' accaduto nel 2014 quando l'ex di Gemma Galgani tentò di conquistare il trono classico di Maria De Filippi ma vennero scelti Francesco Arca e Giuseppe Lago. Un nulla di fatto del quale Giorgio non ha mai parlato apertamente: sono trascorsi cinque anni prima che la De Filippi introducesse il trono over e Giorgio Manetti venne ricontattato proprio grazie al provino fatto per il trono classico di Uomini e Donne. Inizialmente decise di rifiutare per orgoglio fino al 2015 quando, chiamato per la terza volta dalla redazione di UeD, ha deciso di diventare cavaliere del Trono Over. Molti fan di Giorgio non erano minimamente al corrente di questa rivelazione, oggi finalmente portata alla luce.

