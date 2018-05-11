Anticipazioni Uomini e donne: Nilufar in villa con Giordano e Nicolò

Nilufar Addati è nella villa con Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari. I corteggiatori di Uomini e donne sono spariti dai social e la tronista ha annunciato la scelta nella prossima registrazione.

Nilufar Addati nella villa

Forse mentre scriviamo la giovane tronista napoletana ha già scelto. Nell'ultima puntata del trono classico di Uomini e donne, Nilufar ha fatto capire che era pronta a scegliere Giordano Mazzocchi o Nicolò Ferrari. Dallo scorso mercoledì i due, sempre attivi sui social, hanno smesso di pubblicare e questo significa che si stanno registrando le riprese della scelta. Anche a Nilufar Addati come a Nicolò Brigante e Paolo Crivellin è stata data la possibilità di passare più tempo con i corteggiatori. Il pubblico fa il tifo per l'aitante maestro di sci Giordano, ma il biondo Nicolò è pronto a tutto pur di conquistare la tronista.

La data della scelta di Nilufar Addati

Nilufar Addati ha dichiarato che in cuor suo ha già scelto quindi le registrazioni nella villa sono una pura formalità. «Vi devo dire una cosa, io sono pronta a scegliere grazie a voi due, uno è fuoco, passione, follia dall’altro lato invece c’é stabilità» ha detto Nilufar in studio senza sbottonarsi più di tanto. La Addati avrebbe anche fatto a meno delle 24 ore nella villa con i corteggiatori, peccato che uno tra Giordano e Nicolò Ferrari rimarrà deluso. In verità Giordano Mazzocchi è sempre stato sicuro di sé, tanto che non teme il rivale. Stesso discorso per Nicolò che al magazine di Uomini e donne ha confessato: «Non tengo neanche in considerazione che possa non scegliermi. Cerco di essere positivo. Non la prenderei molto bene. La sua conoscenza mi ha dato tanto, siamo entrambi un po’ cresciuti…». Intanto martedì ci sarà la nuova registrazione del trono classico, quindi occhi puntati sul nostro sito per conoscere la scelta di Nilufar Addati.