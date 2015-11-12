Loading...

Grecia, Sciopero contro Austerity Tsipras: Triade Svincolerà Prima Tranche Aiuti?

12/11/2015

In Grecia i cittadini scendono in piazza per contestare l'austerity del Governo Tsipras. Attimi di panico ad Atene, dove la Polizia ha dovuto usare i lacrimogeni per riportare la situazione alla normalità

  Hanno protestato, oggi, nella capitale greca sia il sindacato pubblico Adedy che quello privato Gsee, che contestano le "politiche di impoverimento e di privazioni" dell'esecutivo Tsipras. I poliziotti hanno lanciato lacrimogeni per allontanare i manifestanti. Oggi Atene è stata una città paralizzata. Si sono fermati praticamente tutti. Lo sciopero ha riguardato tutto i servizi: fermi per molte ore, ad esempio, treni, navi, autobus e aerei. Negli ospedali sono stati garantiti solo i servizi essenziali mentre le reti televisive hanno trasmesso solo programmi di repertorio. Mentre il popolo greco manifesta in piazza, la triade (Commissione europea, Fondo monetario internazionale e Banca centrale europea) decide sul possibile svincolo della prima quota di aiuti, pari a 2 miliardi di euro, a cui si aggiungono 10 miliardi per ricapitalizzare le banche. "L'esecutivo Tsipras deve affrontare il problema dei mutui non pagati e trovare una soluzione sui debiti non performanti degli istituti di credito", ha dichiarato il presidente della Bce, Mario Draghi.
