Mariano Catanzaro fidanzato dopo Valentina Pivati? La verità sui social

di Redazione 21/08/2018

L'amore non ha dato tregua alle coppie nate a Uomini e Donne, anche Mariano Catanzaro e l'ex corteggiatrice Valentina si sono lasciati... Secondo alcuni rumors però sembrerebbe che Mariano Catanzaro fidanzato dopo Valentina Pivati. La verità sbanca sui social. Sara Affi Fella gossip L'ultima edizione di Uomini e Donne non è stata particolarmente fortunata anche se Sara Affi Fella gossip continua a essere uno degli argomenti che appassiona di più. L'ex tronista napoletana sarebbe sempre più vicina a Francesco Monte, in questo frangente però sono altre le coppie che sono "scoppiate". Mattia Marciano single dopo Vittoria Deganello, anche Mariano Catanzaro interrompe la storia d'amore con Valentina Pivati. L'ex tronista Catanzaro, noto anche per il suo percorso come corteggiatore di Valentina Dallari, potrebbe aver già intrapreso una nuova storia d'amore. Mariano Catanzaro trono Mariano Catanzaro è stato uno dei troni più discussi dell'ultima fase di Uomini e Donne. L'ex tronista, se ben ricordate, è stato segnalato alla redazione per aver baciato una ragazza in occasione della manifestazione dell'uno maggio, quando si trovava ancora tra i protagonisti del trono classico. La segnalazione ha fatto si che Catanzaro restasse senza corteggiatrici, anche se la sua scelta alla fine del programma è stata Valentina Pivati. Le cose tra i due sembravano andare a gonfie vele, ma a quanto pare una crisi ha colpito anche loro decidendo poi di dividere le loro strade. L'ex tronista ha già trovato una nuova compagna? "Abbracciare una ragazza mentre cammino...." Secondo quanto pubblicato da Lanostratv.it, sembrerebbe che una lettrice avrebbe segnato a Isa&Chia avrebbe pizzicato Mariano Catanzaro insieme a una donna che non fosse l'ex fidanzata, Valentina Pivati. Nell'immediato il mondo del gossip ha pubblicato la news: "Mariano Catanzaro fidanzato... Di nuovo?". Dopo la pubblicazione della notizia di gossip a chiarire e smentire tutto è stato lo stesso ex tronista: "Ragazzi ma abbracciare una ragazza mentre cammino significa avere un'altra donna?".

