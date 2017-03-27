Home Uomini e Donne News Uomini e Donne di oggi, trono gay: Mario Serpa furioso contro le fan

di Redazione 27/03/2017

Mario Serpa, ex di Claudio Sona e del trono gay di Uomini e Donne, non ha gradito le critiche delle fan e ha risposto sui social Da quando Mario Serpa ha smesso di seguire Claudio Sona, i fan di Uomini e Donne che si erano appassionati al trono gay, hanno smesso di sperare in un ritorno di fiamma. Claudio e Mario si sono lasciati ed il loro sembra essere proprio un addio, un epilogo triste per le tante estimatrici della coppia che sembrava, dopo la partecipazione a UeD, essere molto solida ed affiatata. Ma tutto è finito a causa, parole dell'ex tronista di Uomini e Donne, delle troppe litigate e di una serie di incomprensioni che a quanto pare i due hanno tenute ben celate mostrandosi pubblicamente sempre uniti e apparentemente affiatati. Mario Serpa dopo la rottura non ha rilasciato dichiarazioni sui social rimanendo silenzioso ma nelle ultime ore si è sfogato rispondendo ad alcune critiche delle fan con un messaggio pubblicato su Instagram che mette a tacere le ipotesi e i polveroni creati inutilmente. "Se volete sparara m###a - ha scritto l'ex tronista UeD - fatelo su di me, non sul contorno". Insomma news davvero interessanti per il pubblico di Uomini e Donne, destinate ad alimentare le polemiche sulla fine di un legame mostrato a tutti come sentimentalmente solido. E la pace, per l'ex coppia del trono gay, sembra essere sempre più un'utopica possibilità....

