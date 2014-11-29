Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Uomini e Donne: ultima puntata dominata da Tina Cipollari e Gemma Galgani

Redazione Avatar

di Redazione

29/11/2014

La recente puntata di Uomini e Donne è stata dominata dal Trono Over di Tina Cipollari e Gemma Galgani, rispettivamente opinionista e senatrice del programma condotta da Maria De Filippi.

Tina Cipollari è una veterana del programma e dà anima e corpo per esso; basti sottolineare l'acceso alterco con Rosanna, ex corteggiatrice di Dante.

La puntata del Trono Over di Uomini e Donne è stata resa ancor più 'pepata' dall'esclusione di Nicola, corteggiatore di Gemma, e Rosanna. Tra sorrisi, dibattiti e scontri, è terminata un'altra puntata di Uomini e Donne.

Una curiosità: Soraya e Patrizio si amano e hanno deciso di uscire insieme da Uomini e Donne.

Redazione

Redazione

