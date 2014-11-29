Mario Biondi emoziona fan con "A very special Mario Christmas"

Lo scorso 21 novembre è uscito il singolo “Santa Claus is coming to town”, che ha anticipato il disco di Natale “A very special Mario Christmas”, approdato nei negozi di dischi il 25 novembre. Mario Biondi torna, così, ad emozionare i suoi fan proprio in un periodo intimo e delicato dell'anno.

“A very special Mario Christmas” racchiude “Mario Christmas”, 3 inediti spettacolari e le immagini del concerto di Natale del “Sun Tour”.

Il nuovo disco di Mario Biondi è stato registrato tra l’Italia e New York. Il grande musicista ha rivisitato brani famosi come "Let it snow", "Last Christmas" e "Have yourself a Merry Little Christmas".

Il prossimo anno Biondi si esibirà nuovamente dal vivo in molti teatri italiani.