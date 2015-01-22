Usa, anziana vende casa e spende tutto in crociere: ne ha fatte 89

Notizia curiosa e, per certi versi sconcertante, proveniente dagli Usa. Una 86enne, Lee Watchtsetter, sa tutto sul mondo delle crociere, visto che in 50 anni di nozze ne ha fatte ben 89.

Purtroppo Lee è rimasta vedova nel 1997: il marito morì di tumore. L'anziana, però, promise al coniuge che anche dopo la sua morte avrebbe continuato a fare vacanze in crociera. E così ha fatto. La signora Watchtsetter ha venduto la sua sontuosa magione a Fort Lauderdale, in Floria, ed è andata ad abitare sulla nave Crystal Serenity.

Secondo una stima fatta dalla stessa Lee, nel 2015 spenderà circa 164.000 dollari per alloggio, vitto e mance. Ora Lee vive in mare aperto e probabilmente così terminerà la sua esistenza.