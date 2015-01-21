Kim Kardashian lancia moda del furkini: mini slip sulla neve

Kim Kardashian ha abituato i suoi fan ad uscite stravaganti e, per certi versi, piacevoli. Kim ha postato su Twitter una foto che la ritrae in furkini, ovvero un mini costume di pelliccia, sulla neve.

Dalle foto si nota il proverbiale fisico da urlo della moglie del rapper Kanye West, che tra l'altro l'ha immortalata mentre indossava il bikini striminzito. Molti pensano che il servizio sia stato realizzato per diffondere una nuova moda, quella del furkini. Certo, per indossare un indumento del genere bisogna avere un fisico perfetto come Kim!

La modella americana, dunque, non ha avuto remore nell'ostentare nuovamente le sue forme, mandando in visibilio tutti i fan. La showgirl, dopo aver realizzato il servizio, ha postato su Twitter un messaggio ironico, rivolto al marito: "tesoro, fa freddo fuori!".

Non è la prima volta che una showgirl si mette in bikini sulla neve per realizzare un servizio fotografico: ricordate la sensuale Raquel Welch nel 1966, nei panni di una fascinosa cavernicola?

Una cosa è certa: Kim Kardashian ha fatto un altro regalo ai suoi fan, grazie anche alla complicità del marito. Gli oltre 28 milioni di follower su Instagram ringraziano.