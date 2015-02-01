Matterella nuovo Capo dello Stato, Celentano chiede grazia per Fabrizio Corona

Sergio Mattarella è il nuovo Capo dello Stato. L'elezione è stata accompagnata da caos e malumori di molti politici, come quelli del Ncd e Forza Italia.

Prima ancora che venisse eletto il nuovo inquilino del Quirinale, però, Adriano Celentano aveva inviato una lettera al futuro Capo dello Stato. Ne riportiamo il testo: "Prima che lei si 'accomodi' le voglio chiedere una GRAZIA. Una grazia che ho chiesto anche a Napolitano e non solo io, tanti si sono mobilitati ma lui non se l’è sentita di andare per un attimo controcorrente. Si tratta di Fabrizio Corona. Un ragazzo che ha sbagliato certo ed è giusto che paghi. Ma se la pena supera in modo spropositato la misura dei suoi errori, io credo che ognuno di noi debba mettersi una mano sulla coscienza... C’è gente che uccide, strangola, sfregia, ammazzando gente che non si può difendere come i vecchi e i bambini, prendendoti a picconate mentre vai a fare la spesa. E molti di questi sono già fuori e alcuni, senza neanche un giorno di prigione. Ma l’ESUBERANTE fotografo ha già ampiamente pagato il suo debito con la giustizia. E ciò che più di tutto rattrista, è che lo sta pagando anche con la salute".