Valaga Killer a Sondrio: Snowboarder Paride Cariboni Morto per Arresto Cardiaco

di Redazione 14/02/2016

Un'altra vittima della neve. Lo snowboarder Paride Cariboni, 34 anni, è stato travolto da una valanga, a Sondrio, ed è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale Cariboni ed altri due snowboarder si erano recati a Madesimo (Sondrio) per esercitarsi un po' ma, all'improvviso, una valanga staccatasi a un'altitudine di circa 2.800 metri, li ha travolti. Gli amici del 34enne sono riusciti a salvarsi, in quanto solamente sfiorati dalla valanga. Cariboni, snowboarder di Lecco, è stato subito soccorso dal personale del 118, che ha constatato un arresto cardiocircolatorio. Dopo essere arrivato all'ospedale di Bergamo, il povero Paride è spirato. Secondo le prime indiscrezioni, quando gli uomini del soccorso alpino, i poliziotti e gli operatori del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente Paride era ancora in vita, ecco perché è stato subito trasportato in ospedale mediante eliambulanza. Il cuore dello snowborder, però, non ha retto. La neve è veramente insidiosa anche per le persone esperte, come alpinisti e sciatori. Il pericolo valanghe, ad esempio, è elevato nelle ultime in Valle d'Aosta dove ha nevicato copiosamente tra ieri e oggi. Previste nevicate anche per domani. Per evitare tragedie dovute alle valanghe, è stata chiusa la Val Ferret. Non si escludono valanghe improvvise anche in vista di un repentino aumento delle temperature. Gli scialpinisti che si recano in Valle d'Aosta, dunque, devono fare attenzione perché nelle vicinanze di accumuli si potrebbero verificare valanghe di media grandezza anche con l'attraversamento di una sola persona. Pericolo 3-marcato a Cogne, nell'area compresa tra l'Emilius e il Fallere. Le valanghe sono fenomeni naturali frequenti e, se vogliamo, normali in montagna. Peccato che, spesso, generino tragedie. Una valanga non è altro che il distaccamento di neve o ghiaccio da un pendio. La massa scende poi a valle e investe tutto ciò che trova, eventuali persone comprese. Mentre scende, la valanga accumula altra neve e può sfiorare anche i 300 km/h di velocità!

