Home Gossip Valentino Rossi: dedica speciale dalla fidanzata Linda Morselli

Valentino Rossi: dedica speciale dalla fidanzata Linda Morselli

di Redazione 24/04/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Valentino Rossi sembra essere ancora una volta in grado di poter competere per il titolo iridato dato che il centauro di Tavullia, in questo inizio di stagione, ha già trionfato in 2 gran premi sui 3 disputati; un successo questo, che si aggiunge a quello sentimentale, ove il motociclista è stabile e felice ma da un bel po' di tempo. Fidanzato con Linda Morselli dal 2012, i due sono infatti innamoratissimi, come dimostra peraltro l'ultima dedica pubblicata su Instagram dalla modella: “Torno a respirare solo ora. Un grazie immenso a questo team meraviglioso che è riuscito a farci sognare, sperare, urlare e saltare.” e aggiunge all'indirizzo di Rossi “Un grazie a te per esser ciò che sei. Unico nella tua specie”. La Morselli infatti, ha accompagnato Rossi anche a Termas de Rio Hondo, ove si è svolto il Gran Premio Motociclistico d'Argentina ed ove il pilota marchigiano ha trionfato sulla Yamaha, dopo un avvincente ed estenuante testa a testa con Marc Marquez, il pilota spagnolo, suo principale rivale per il titolo. Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp