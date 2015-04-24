Loading...

Robin Williams: paranoie e allucinazioni prima del suicidio

Il compianto attore Robin Williams era assillato da paranoie e allucinazioni prima di morire. Pensava addirittura che qualcuno volesse ucciderlo. La notizia è stata riportata dal Daily Mail.

Prima di impiccarsi, Robin tentò, invano, di tagliarsi le vene. Poi rimosse il sangue dal bagno della sua sontuosa villa a Tiburon, in California. Sempre il Daily Mail ha rivelato che Robin, il giorno prima del suicidio, portò la sua preziosa collezione di orologi a un caro amico, chiedendogli di custodirli gelosamente. L'attore, inoltre, temeva di essere malato: trascorreva molte ore sul web per cercare medicinali.

