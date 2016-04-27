Vedove più allegre delle donne sposate

Le donne che restano senza marito sono meno depresse e più felici rispetto alle single e alle donne sposate. Sembrerà strano ma è così, almeno in base a uno studio italiano pubblicato sul Journal of Women's Health

"Mentre per l'uomo avere accanto una compagna significa poter contare su qualcuno che si prende cura di lui in casa e nelle questioni di salute, le donne sposate hanno più probabilità di vivere una situazione stressante, restrittiva e frustrante. I nostri risultati contrastano in parte con quelli di lavori precedenti che indicano un effetto lieve, ma comunque protettivo, del matrimonio su mortalità, stato di salute e pericolo depressione, nelle donne come negli uomini. Tuttavia studi sociologici hanno già suggerito che il non essere sposati è una condizione più svantaggiosa per i maschi rispetto alle femmine, e che all'opposto il matrimonio protegge più gli uomini delle donne".

A differenza delle donne vedove, invece, gli uomini che restano senza moglie sono più stressati e malati rispetto ai coetanei che hanno ancora la moglie. A fare questa scoperta sono stati alcuni studiosi dell'Università di Padova e dell'istituto di Neuroscienze del Cnr. La ricerca è stata portata avanti per oltre 4 anni su 1.887 uomini e donne over 65. Ebbene, le donne vedove sono risultate piùmeno depresse e più in salute rispetto agli uomini vedovi o single. L'esperta Caterina Trevisan ha riferito all'Adnkronos:Dallo studio è emerso anche che le vedove, mantenendo ancor più saldi i rapporti con parenti e amici, hanno una vita sociale appagante e sono più efficienti inAltro che vedove depresse, dunque. Dopo la morte del marito, la donna tende ad essere meno stressata e più felice. Il recente studio italiano ha confutato diverse ricerche svolte in passato secondo cui le donne senza marito sarebbero più soggette ad ansia, depressione e patologie gravi come ictus e infarto.