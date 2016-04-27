Loading...

Isolata La Casa Bianca Con Obama All'Interno, Ultim'Ora

Redazione Avatar

di Redazione

27/04/2016

la-casa-biancaIsolata, per il secondo giorno consecutivo, la Casa Bianca. Il Lockdown di ieri sarebbe scattato dopo che un uomo ha tentato di scavalcare la recinzione che circonda la dimora presidenziale. Obama si troverebbe all'interno dell'edificio. Il lockdown odierno scatta nel momento in cui un individuo ancora non identificato lancia un sacchetto oltre la recinzione della proprietà presidenziale, contenente un telefono cellulare. Tentativo volto a scongiurare un allarme bomba. Il pacchetto non conterrebbe nulla di pericoloso, tuttavia l'uomo è stato fermato dagli organi di sicurezza presidenziali ed è attualmente sotto interrogatorio. Le misure di sicurezza restrittive, dovute all'alto allarme terrorismo, hanno fatto scattare misure cautelative per la preservazione dell'incolumità del Presidente Obama. Da Washington è tutto. A voi, in Italia.     
